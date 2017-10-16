Біля львівської онколікарні знайшли труп
На вулиці Гашека, 2-а біля онкологічної лікарні вчора виявили мертвого чоловіка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав активіст ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.
За словами свідків, чоловік мав ножові поранення. Його сюди привезли вже пораненого і планували доставити його до лікарні, однак він помер.
“Постраждалого в лікарню привезли друзі. Ножове поранення було в руку, зачепило артерію і він втратив багато крові від чого наступила смерть”, – пише Ігор Зінкевич.
Поліція встановлює усі обставини події.