У Львові призупинили опалювальний сезон

У місті від сьогодні, 15 жовтня, призупинено опалювальний сезон для усіх категорій споживачів

Відновлення подачі опалення відбуватиметься за окремим рішенням, враховуючи середньодобову температуру, повідомляють у Львівській міській раді.

«Прийнято рішення з неділі призупинити опалювальний сезон, враховуючи значне потепління. Зараз працюють тепловики і працівники ЛКП, здійснюють контроль, аби рівень води в будинках не впав. Просимо також інших балансоутримувачів – ОСББ та ЖБК провести відповідну роботу по будинках та закрити засувки», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.