У Львові вшанували пам’ять героїв (фото)

У свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, в Україні відзначають 75-ту річницю створення Української повстанської армії, День українського козацтва і День захисника України

З цієї нагоди у Львові спільною молитвою і покладанням квітів вшанували воїнів УПА, Героїв Небесної Сотні та бійців АТО. Також сьогодні відбудеться чимало міських заходів.

О 9.00 год. відбулося покладання квітів до Меморіалу невідомому воякові УПА на Марсовому полі (вул. Мечникова). Опісля, поклали квіти та запалили лампадки на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Також поклали квіти та запалили лампадки до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Отці відслужили Чин панахиди та відбулося громадське віче.