Сьогодні – свято Покрови Пресвятої Богородиці

Це свято в Україні відзначають як релігійне та як національне

Свято Покрова (або Покрови) Пресвятої Богородиці церкви східного обряду відзначають 14 жовтня.

Свято Покрова Пресвятої Богородиці має дивовижну історію виникнення і встановлене на честь з’явлення Божої Матері в одному із храмів Константинополя. За переказами, в часи правління імператора VІ Філософа (886-912), коли на місто напали сарацини, мешканці молилися на всенічній службі у Влахернському храмі, де зберігалася риза Богоматері, Її омофор (покривало) та частина пояса, перенесені з Палестини в V столітті. Саме в цей час Андрій, Христа ради юродивий, мав видіння: від царських дверей (так раніше називали головні двері церкви, через які входили до храму) йшла осяяна світлом Богородиця в супроводі Івана Христителя та Івана Богослова, при співі великого хору святих. Богородиця підійшла до престолу, вклякла, довго молилася і плакала. Після цього, як бачив св. Андрій, Вона зняла зі своєї голови хустку-покров-омофор і широко простягла її над народом у церкві. Коли видіння зникло, св. Андрій та Епіфан зрозуміли, що Богородиця прийшла врятувати місто. Вороги таки відступили, місто виявилося врятованим.

За іншим переказом, під стінами Константинополя стояло військо русичів-язичників. Коли грецькі священики на чолі з патріархом занурили у води Чорного моря святиню – ризу Цариці Небесної, човни поган почали з громом і тріском битися один об одного. Налякані русичі на вцілілих суднах повернули геть, а їхні провідники князі Аскольд і Дір, вражені таким чудом, що перевищувало людські можливості й розуміння, прийняли хрещення.

Культ Богородиці як Заступниці й Покровительки широко розвинувся серед українського народу: українські князі, королі, військо, козаки та гетьмани обирали Богородицю своєю Покровителькою та Опікункою. Деякі українські князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері або молитви до Неї.

Запорізькі козаки мали на Січі церкву на честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її Покрова. На іконі понад Пречистою був надпис: «Ізбавлю і покрию люди моя…», а від запорожців, що під іконою, простягнена стрічка вгору до Божої Матері з написом: «Молим, покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас от всякого зла». Вибираючись у похід на ворога, козаки проводили молебень до своєї Покровительки, а повернувшись щасливо з походу, складали Їй подяку.

Українська повстанська армія 30 травня 1947 р. проголосила Покрову своїм офіційним святом.

Після указу президента України, підписаного 1999 року, 14 жовтня також відзначають День українського козацтва.

А з 2014 року, згідно з указом президента України Петра Порошенка, на свято Покрови також відзначаємо День захисника України.

За матеріалами РІСУ та Вікіпедії