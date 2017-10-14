До Собору св. Юра привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Львівської
Вчора, 13 жовтня, до Катедрального собору св. Юра привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Львівської. Під час заходів до усіх присутніх з вітальним словом звернувся митрополит Ігор Возняк. Опісля відбулась велика Вечірня з Литією, Богослуження та вечірній концерт.
За інформацією сайту “Духовна велич Львова”, це одна з найдавніших ікон міста, створена бл. 1534 р. Її історія поєднує усі традиційні громади Львова – православну, оскільки була написаною у традиції та зусиллями саме православного іконописця, католицьку, адже саме з часу освячення у Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату, вірменську, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню.
Нині ікона зберігається у фондах ЛЬвівської національної гелереї мистецтв імені Бориса Возницького.
Львівська міська рада також нагадує, що цими днями, 13-15 жовтня, у Львові відбувається фестиваль давнього церковного співу «Під Покровом».
ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
14 жовтня, субота:
– 11.00 – Храм Покрову Пресвятої Богородиці отців-селезіян (вул. Личаківська, 175). Архиєрейська Божественна Літургія у служінні владики Гліба Лончини, апостольського екзарха для українців у Великій Британії. Співає хор «Клірос».
– 15.00 – Національний музей у Львові ім. митр. А. Шептицького (проспект Свободи, 20). Майстер-клас «Традиція церковного співу – минуле і сучасність» – від Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ»
– 18.00 – храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Вечірній концерт другого дня (співають хори-учасники фестивалю). Спільний почастунок для учасників та запрошених гостей у підземеллі храму Преображення.
15 жовтня, неділя:
Божественні Літургії хорів-учасників фестивалю у храмах Львова (кожен хоровий колектив співатиме в окремому храмі).
– 10.00 – Храм Благовіщення (вул. Пасічна, 84) – співає хор «Клірос» та хори-учасники.
– 11.30 – Концерт
– 14.00 – Екскурсія містом для гостей фестивалю.
– 18.00 – Храм Архистратига Михаїла, ченців студійського уставу (вул. Винниченка, 22). Вечірній концерт третього дня (співають хори-учасники фестивалю). Подячне слово від організаторів на завершення фестивалю. Прощальна вечеря в Гостинному домі «Архистратиг» для учасників та запрошених гостей.