До Собору св. Юра привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Львівської

Вчора, 13 жовтня, до Катедрального собору св. Юра привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Львівської. Під час заходів до усіх присутніх з вітальним словом звернувся митрополит Ігор Возняк. Опісля відбулась велика Вечірня з Литією, Богослуження та вечірній концерт.

За інформацією сайту “Духовна велич Львова”, це одна з найдавніших ікон міста, створена бл. 1534 р. Її історія поєднує усі традиційні громади Львова – православну, оскільки була написаною у традиції та зусиллями саме православного іконописця, католицьку, адже саме з часу освячення у Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату, вірменську, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню.

Нині ікона зберігається у фондах ЛЬвівської національної гелереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Львівська міська рада також нагадує, що цими днями, 13-15 жовтня, у Львові відбувається фестиваль давнього церковного співу «Під Покровом».