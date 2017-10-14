Погода на вихідні

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що сьогодні, 14 жовтня, на території Львівської області та у Львові вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Без істотних опадів. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

На неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ. Удень – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20° тепла.

За даними сайту .sinoptik.ua, за останні 130 років 14 жовтня максимальна температура повітря у Львові становила 25° 1993 року, а мінімальна – 6,7° – 1959 року.

15 жовтня за останні 130 років найтепліше було 1979 року – 21,7°С. А нанижча температура повітря була 1970 року, -2.8°С.