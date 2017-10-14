Наступної середи у Львові увімкнуть сирени

У середу, 18 жовтня, з 14.50 до 15.00 проводитимуть навчальне оповіщення населення міста Львова й області з увімкненням електричних сирен та передачі мовної інформації. Мета увімкнення засобів оповіщення – навчальна, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть, тож мешканців просять зберігати спокій. Також для визначення рівня озвучення звуковими сигналами території Львова проводитимуть електронне опитування мешканців.

Як повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, уривчасте звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». «Почувши звучання електричних сирен, негайно увімкніть радіоточки проводового радіомовлення, налаштуйте радіоприймачі в УКХ та ФМ діапазоні на частоту «Першого каналу Українського радіо», «Львівського радіо» та «Українського радіо «Культура», а телеприймачі – на 12 канал Львівського телебачення та УТ-1 Національної телекомпанії України, і прослухайте подальше повідомлення департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації», – зазначають в управлінні.

Для визначення рівня озвучення звуковими сигналами території міста Львова, проводитимуть електронне опитування мешканців міста: достатньо з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням на опитування: https://goo.gl/forms/nuA39rUZa85k2kkp1 та відповісти на декілька нескладних запитань.

Доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15.00 18 жовтня до 24.00 20 жовтня. На підставі отриманих результатів будуть проводитись роботи з подальшого вдосконалення територіальної та міської системи оповіщення, а також підвищення якості оповіщення.