До Львова завітають музиканти та музикознавці з кількох континентів.

Професори найпрестижніших університетів та музичних закладів зі США, Бразилії, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Італії та Польщі приїдуть 2-5 листопада до Львова, щоб разом з українськими колегами обговорити нещодавно віднайдені в Україні та в світі музичні манускрипти.

Почесним гостем події буде відомий музикознавець, гарвардський професор Крістоф Вольф, який розповість про знайдені архіви Баха у Києві та урочисто відкриє «Бібліотеку Вольфа» у центрі ім. Шептицького у Львові.

«Наприкінці дев’яностих легендарний музикознавець Крістоф Вольф разом з українськими колегами знайшов в Києві старовинні архіви берлінської співочої академії, які були вивезені з Німеччини під час Другої Світової війни, – пояснює співорганізатор симпозіуму Іван Духнич. – Ми запросили професора Вольфа знову до Львова, щоб відновити пошуки втрачених шедеврів. Є великі шанси знайти не тільки решту рукописів Баха в Україні, а й невідомі твори Моцарта, син якого жив у Львові, та праці багатьох інших геніїв. Ці манускрипти коштують мільйони доларів. В Україні ще багато малодосліджених архівів і музейних фондів. А можливо, безцінні манускрипти просто ховаються в когось вдома серед старих паперів?»

Під час симпозіуму відбудуться також відкриті дискусії, доповіді іменитих професорів, лекції з основ класичної музики для всіх охочих та тематичні кінопокази.

Організатор симпозіуму – швейцарська асоціація Haliciana Schola Cantorum (Галіціана Скола Канторум), яка з 2016 року реалізує у Львові культурно-мистецькі проекти: концерти, симпозіуми, семінари та лекції.

Основні цілі заходу: формувати культурні мости між Західною та Східною Європою, зацікавити молодь класикою, ініціювати ґрунтовне дослідження всіх державних та приватних колекцій музичних манускриптів в Україні, щоб відшукати решту загублених творів Баха і не тільки.

Дата: 2-5 листопада 2017 р.

Місце: м. Львів, центр ім. Андрея Шептицького

Більше інформації: на сайті hsc.lviv.ua та fb-сторінці: facebook.com/hsc.lviv.ua