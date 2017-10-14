Львів’ян кличуть на Всеукраїнський марш за права тварин

Подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту і заявити владі та громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.

Люди вийдуть на марш, щоб покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин.

Під час маршу активісти збиратимуть підписи від меморандумом гуманності, який передадуть центральній владі.

«Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів. Права тварин – це не пусті слова в законі, а захист і відповідальність», – заявляють організатори маршу.

Організатори наголошують: Марш за права тварин – не політична акція. Тож просять приходити на марш без відповідної символіки та гасел. Натомість львів’ян закликають брати з собою своїх менших друзів, яскраві плакати та хороший настрій.

Додамо, марш об’єднає мешканців Києва та Львова, Одеси та Харкова, Дніпра та Тернополя, Маріуполя, Миколаєва й інших міст України. Долучаться до нього і чимало українських зірок, серед яких Джамала, Яна Клочкова, Onuka, Katya Chilly, Dakh Daughters, Vivienne Mort, Panivalkova.

Джамала, переможниця Євробачення: «Дикі тварини повинні жити на волі, а не розважати людей. Леви в цирку, екзотичні звірі, яким важко мешкати в нашому середовищі, вони живуть у постійному стражданні Ми повинні припинити знущання над тваринами! В 21-му сторіччі це неприпустимо!»

Katya Chilly, співачка: «Страшно уявити скільки, благання про допомогу до Бога у тварин: цілі популяції і сім’ї. Щоб розрядився масовий анабіоз людини, яка відчула свою силу але сама беззахисна від жорстокості, страшно уявити скільки мучеників на планеті з царства тварин тільки тому, що вони слабші. Я йду на марш за права тварин!»

Андрій Демчук, львів’янин, паралімпійський чемпіон: «Лише дотримуючись самим і домігшись дотримання прав «друзів наших менших» іншими, ми маємо право вимагати дотримання прав людини».

Dakh Daughters: «Якось до Києва приїхав відомий цирк «Африка», де замість справжніх тварин використовували арт-об’єкти – ляльки-муляжі тварин. Ми були вражені, що так можливо, і видовище від того в жодному разі не є менш вражаючим.

Зараз ми із Dakh Daughtets маємо досвід роботи із французькими цирковими артистами у спільному франко-українському проекті Terabak de Kyiv, а до того працювали з київськими цирковими артистами у проекті Baby Babilon, народженому на Гогольфесті 2016. Так от, тісно познайомившись зі світом цирку і занурившись у цю атмосферу надвиснажливих фізично тренувань і побачивши, яких зусиль вартують ці красиві фігури акробатів, якоїсь миті ми замислились, що воліли би бачити цирк не лише без тварин, а й без людей… Звісно це дещо перебільшення, адже люди свідомо обирають свій шлях «свого цирку», на відміну від тварин, яких використовують.

У будь- якому разі на нашу думку, всеукраїнський марш за права тварин дуже актуальний і важливий для нашого суспільства зараз, особливо за умов відчутного «прокидання» нашої нації після довгого совкового сну. Це нелегкий труд – прокинутись і йти працювати, але назад дороги немає. Тільки ми і тільки зараз. А цирк може бути барвистим і яскравим без знущання над тваринами, адже ми, люди, маємо голову на плечах і фантазію, тож гайда мислити».

Яна Клочкова, олімпійська чемпіонка: «Я вважаю, що в сучасному світі не місце знущанням над тваринами! Не можу собі уявити, як когось може радувати біль і страждання. Як людям взагалі може прийти в голову вбивати бездомних собак і котів?! Це просто жах! Більш того, ми точно готові до того, щоб заборонити використовувати в цирках тварин. Я великий фанат Cirque du Soleil і бачила їх шоу в різних країнах світу. Це просто неймовірно. Люди здатні на такі номери і трюки, що пора б дати свободу замученим тваринам і перестати їх садити на велосипеди і штовхати в кільця з вогнем».

У Львові марш почнеться о 12 годині поблизу Оперного театру.

Сторінки маршу у Львові: goo.gl/m6nGLo.