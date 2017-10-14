Львів виплачує учасникам АТО матеріальну допомогу 100 тисяч гривень

У місті діє Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції. Згідно неї учасники можуть отримати від міста матеріальну допомогуна вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч грн або ж стати на чергу на отримання земельної ділянки під дачне будівництво у Білогорщі.

Як це працює?

У 2016 році Львівська міська рада прийняла ухвалу – учасники АТО можуть обирати – скористатися їм правом на земельну ділянку під дачне будівництво за межами Львова чи отримати матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн.

Для цього передбачили фінансування на 4 роки. За цей час місто зможе фінансувати по тисячі учасників АТО у рік.

Сума 100 тисяч гривень виплачується відразу одним платежем на банківський рахунок.

Коли?

Як розповіли «Львівській газеті» у центрі надання послуг учасникам бойових дій, станом на зараз вже мають близько 3 тисячі таких заяв. Від листопада минулого року Львів виплатив стотисячну допомогу 867 людям.

«Часто ми чуємо питання, чому не виплачується допомога? Чому так довго чекати? Але маємо дуже багато зареєстрованих заяв. Всім відразу виплатити грошей не можуть, тому декому доводиться трохи зачекати», – каже Мар’яна Якуб’як – фахівець соціальної роботи Центру.

Аби уникнути плутанини, спеціальна ухвала міської ради формує чергу. Вона ділиться на пільгову і загальну.

У першій, розповідають працівники, є небагато людей. Входять туди сім’ї загиблих, інваліди І та ІІ груп, учасники АТО з числа дітей-сиріт, інваліди ІІІ групи, ті, що отримали поранення, контузію або каліцтво, одинокі батьки, а також ті, хто має на утриманні дитину інваліда або є багатодітною родиною.

Щодо загальної черги, то у 2017 році виплачують гроші тим, хто перебував у зоні АТО у 2014 році. Відповідно, у 2018 і 2019 році допомогу отримають бійці, які воювали у 2015 та 2016 роках. А у 2020 планують забезпечити усіх у порядку черговості заяв.

Умови та документи

Загалом є три умови, щоб отримати 100 тисяч гривень:

Мати львівську реєстрацію до 23 квітня 2016 року.

Перебувати в зоні АТО не менше 45 діб

Не отримувати земельну ділянку під будівництво в межах України.

Щоб стати в чергу, працівники Центру просять такий пакет документів:

Заява

Паспорт

Ідентифікаційний код

Довідка з місця проживання про реєстрацію

Довідка про безпосередню участь в АТО

Копія посвідчення УБД

Банківські реквізити

Можуть бути винятки

Умова про львівську прописку часто ставить у незручне становище тих ветеранів, котрі проживають у місті без реєстрації.

Директор Центру, Світлана Ткачук, наголошує – винятки бувають. Якщо людина може надати докази, то також має право на допомогу.

Чим більше документів, які підтверджують, що людина проживає у Львові, тим краще. Це може бути довідка з місця роботи чоловіка і дружини, довідки про те, що діти відвідують львівські садочки чи школи, письмове підтвердження сусідів, а найкраще – договір оренди житла.