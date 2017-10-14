15 жовтня – «Всесвітній  день чистих рук»

Ідея такої дати належить Генеральній Асамблеї ООН спільно з Дитячим фондом ЮНІСЕФ і Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Основна мета щорічного Всесвітнього дня чистих рук, який проходить під девізом «Чисті руки рятують життя» – привернути увагу людей до участі в зміні звичок, показати, як просте миття рук водою з милом допомагає ефективно боротися з гепатитом і дизентерією, запобігти гострі респіраторні захворювання (ГРЗ ) та іншим численним хворобам.

За статистикою, лише 20% жінок і 7% чоловіків ретельно миють руки взагалі, і лише кожен десятий – приходячи з вулиці додому чи до офісу. Так ми самі створюємо справжній клондайк для бактерій. Адже, для того щоб бактерії потрапили в організм і спровокували розвиток хвороби, достатньо торкнутись руками рота або щось з’їсти.

Хвороби брудних рук – вірусні гепатити А і Є. Вірус із брудних рук потрапляє у кров і починає руйнувати клітини печінки. Лікування досить тривале – про повне одужання можна говорити лише за півроку і лише при суворому дотриманні дієти і зміні способу життя. Проте гепатит не минає безслідно: попри те, що печінка починає працювати повноцінно, люди впродовж життя можуть відчувати наслідки перенесеної хвороби. Крім того, кров людей, що перенесли гепатити, не можна використовувати для переливання. А профілактика грізного недугу напрочуд проста – ретельно мити руки і не вживати немиті продукти. Тож мити потрібно навіть те, що очищуєте від шкірки.

Брудні руки, погано вимиті овочі і фрукти, куплена з рук їжа, неправильне зберігання продуктів – усе це часто-густо стає причиною харчових отруєнь. Комфортним середовищем для розмноження мікробів є молочні, кисломолочні продукти, сметана, м’ясо, риба, салати з майонезом чи сметаною. Отруєння викликають ентеротоксини – продукти життєдіяльності патогенних бактерій. Більшість із них гине при правильній термічній обробці. Та якщо ви брали до рук сире м’ясо, а потім, не вимивши їх, сіли їсти, то є всі шанси отруїтись, оскільки токсини потрапляють у готову їжу, далі – до шлунково-кишкового тракту і спричиняють хворобливий стан.

Тому дуже важливо мити руки як до приготування їжі, так і в процесі – після кожного контакту з продуктами харчування.

Регулярне миття рук – одна з основних рекомендацій щодо запобігання вірусним хворобам, більшість яких передається повітряно-крапельним шляхом. Та якщо вірус потрапив до організму зі слиною, він теж може викликати хворобу – так званий шлунковий грип. Прояви його такі самі, як і у звичайного, але обов’язково присутні симптоми розладу шлунково-кишкового тракту – нестійкі випорожнення, нудота, блювання, здуття живота. Вірус, що потрапив на шкіру рук, легко знешкодити за допомогою води й мила. Мило позбавить від вірусів, що знаходяться у ліпідній капсулі – лужне мильне середовище розчинить цю оболонку і знищить їх. Саме тому для дотримання гігієни недостатньо лише ополіскувати руки проточною водою.

Завідувачка відділу епіднагляду

та профілактики інфекційних

захворювань ДУ «Львівський

обласний лабораторний центр

МОЗ України»

Олена Баворовська