З нагоди Дня захисника України військовики отримали подяки від громади міста

Сьогодні відбулось урочисте зібрання з нагоди Дня захисника України від повітряного командування «Захід» – оперативного об'єднання Збройних сил України на західній частині території України, управління якого розміщено у Львові

«Мені надзвичайно приємно в цій великій військовій родині святкувати з вами День Захисника України. Тому що Ви, як люди в погонах, найкраще розумієте військову службу, як стояти на кордонах нашої держави. Нехай Вам щастить щодня, коли ви виходите на роботу. І як людям, які охороняють наше небо – нехай воно завжди буде мирним. Слава Вам, як Героям нашого часу! Слава Україні!» – привітала присутніх військовиків керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Марта Литвинюк.

Відтак за відданість українському народові, мужність і проявлений героїзм під час виконання завдань антитерористичної операції та з нагоди Дня захисника України подяки від громади міста отримали:

майор Качалка Юрій Анатолійович – офіцер оперативного відділу штабу військової частини А0780 військова частина А0780

майор Лядик Ігор Ярославович – офіцер відділу радіотехнічних військ військової частини А0780

капітан Сидоренко Олексій Вікторович – офіцер відділення морально-психологічного забезпечення військової частини А2166

молодший сержант Дуда Тарас Володимирович – старший електрик-дизеліст електротехнічної групи центру телекомунікацій інформаційно- телекомунікаційного вузла військової частини А2166

майор Сольський Руслан Васильович – начальник центру інформаційних систем інформаційно- телекомунікаційного вузла військової частини А2166

підполковник Асауляк Юрій Володимирович – старший оперативний черговий запасного командного пункту військової частини А2556

молодший сержант Горбей Юрій Григорович – водій-кранівник військової частини А2602.