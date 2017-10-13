Хто претендує очолити ОТГ на Львівщині

29 жовтня відбудуться перші вибори відразу у восьми об’єднаних територіальних громадах Львівщини. Дві із них – Великомостівська і Рудківська – міські, дві – Щирецька і Славська – селищні, чотири – Волицька, Воютицька, Підберізцівська і Солонківська – сільські.

Як повідомили в Офісі реформ у Львівському РВ АМУ, найбільшою буде конкуренція на голову Рудківської ОТГ, де за посаду голови змагаються відразу сім кандидатів. Окрім міського голови Рудок Івана Лозинського (самовисуванець), це – Ореста Зварич («Батьківщина»), Іван Колцьо («Самопоміч»), Богдан Кремса («Народний контроль»), Ярослав Матюшко (самовисуванець), Іван Пиртик (УКРОП) та Михайло Романович («Свобода»).

По шість кандидатів змагатимуться за посаду голови у Славській та Солонківській громадах. У Славську діючий селищний голова Ігор Ферин змагатиметься з Володимиром Бегою, Василем Білинцем, Дмитром Вітвіцьким, Михайлом Кінашем та Олегом Онацем. За винятком Василя Білинця, якого підтримує партія «Самопоміч», усі інші кандидати є самовисуванцями.

Прагне зберегти за собою посаду і сільський голова Солонки Віталій Ткачук. Його конкурентами на виборах будуть Надія Баволяк, Віктор Кемський, Юрій Окопний, Микола Пущак та Ростислав Федак. Як і у Славському усі кандидати на голову ОТГ за винятком Ростислава Федака, якого підтримує «Самопоміч», є самовисуванцями.

По чотири претенденти є на голів Великомостівської та Воютицької ОТГ. У Великих Мостах конкуренцію діючому міському голові Ярославу Ройку, який на вибори йде самовисуванцем, складуть Роман Кісилевич («Свобода»), Михайло Лукач («Батьківщина») та Галина Березовська (Радикальна партія).

Самовисуванцем на вибори йде сільський голова Воютич Михайло Яремко, з яким за посаду голови ОТГ змагатимуться самовисуванець Богдан Сенейко, Іван Дуда («Батьківщина») та Михайло Ковалів («Свобода»).

Троє кандидатів змагатимуться за посаду голови Підберізцівської ОТГ, і усі вони самовисуванці. Це – Василь Коваль, Микола Пухальський та Назар Сорока.

Лише по двоє кандидатів є на посади голів Щирецької та Волицької ОТГ. У Щирці з нинішнім головою Олегом Василишиним змагатиметься Ігор Бей, і обоє вони йдуть на вибори самовисуванцями. А у Волиці за посаду голови громади змагатимуться самовисуванці Марія Дик і Тадей Марик.