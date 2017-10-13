Управління транспорту ЛМР укладе тимчасові договори з двома перевізниками

Відповідно до рішення, управління транспорту ЛМР укладе тимчасові договори, терміном на три місяці, з двома перевізниками: ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630» та ТзОВ «Успіх БМ», позаяк у жовтні цього року закінчується дія договорів, укладених з ними.

Управління транспорту ЛМР укладе тимчасові договори терміном на три місяці, з 5 жовтня 2017 року по 5 січня 2018 року – з ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», який здійснює перевезення на автобусному маршруті загального користування № 54, та терміном на три місяці, з 22 жовтня 2017 року по 22 січня 2018 року – з ТзОВ «Успіх БМ», який здійснює перевезення на автобусних маршрутах загального користування № 48, 49, 50, 51, 53.

«Є заборона низки судів оголошувати новий конкурс на визначення перевізників на транспортних маршрутах Львова. А в жовтні закінчуються договори з двома перевізниками: ТзОВ «Успіх БМ», яке здійснює перевезення на автобусних маршрутах загального користування №№ 48, 49, 50, 51, 53, та з ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», яке здійснює перевезення на автобусному маршруті загального користування № 54. Тому, щоб запобігти різним правопорушенням і забезпечити безперебійне надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах Львова, було вирішено укласти тимчасові договори на три місяці. Сподіваюся, що за цей час будуть врегульовані усі питання в судах і наше управління оголосить новий, прозорий конкурс на визначення перевізників», – розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.