У військовому госпіталі облаштували внутрішній дворик

КП «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради у межах Комплексної програми підтримки воїнів АТО закупило вуличні меблі, встановило смітники, ліхтарі, а волонтери висадили рослини й озеленили територію.

За кошти Львівської міської ради було закуплено 8 ліхтарів, 6 смітників, 8 лавок та 3 напівкруглі лавки. Загальна вартість вуличних меблів, які встановили у внутрішньому дворику Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, становить 220 тис. гривень.

Вуличні меблі, які встановили на території внутрішнього дворика Центру, пристосовані для людей, які мають травми рухової системи, зокрема ніг. Ці лавочки спроектовані так, щоб людям з травмами можна було легше вмоститися, а пізніше самотужки й підвестися. Вуличні меблі мають спеціальні поручні для того, щоб їх використання було максимально зручним.

У межах облаштування цього простору на території Військово-медичного клінічного центру Західного регіону встановили на клумбі великий ліхтар у вигляді дерева, що добре освітлює територію. Також переселенці й волонтери озеленили ділянку внутрішнього дворика: тут висадили троянди.

За кошти Львівської міської ради було закуплено й встановлено:

Ліхтар у вигляді дерева – 37 тис. гривень;

Ліхтарі (7 шт. по 11 тис. гривень) – 77 тис. гривень;

Смітники (6 шт. по 4 тис. гривень) – 24 тис. гривень;

Лавки (8 шт. по 6,5 тис. гривень) – 52 тис. гривень;

Лавки напівкруглі (3 шт. по 10 тис. гривень) – 30 тис. гривень.