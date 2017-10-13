У Стебнику з’ясовують обставини вбивства чоловіка

Сьогодні, 13 жовтня,у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення від медиків міста Стебник про те, що за місцем проживання виявлено тіло 53-річного місцевого мешканця.

Попередньо з’ясували, що чоловік помер унаслідок заподіяння йому колото-різаного проникаючого поранення у ділянку серця. Тіло відправили на експертне дослідження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, у вчиненні злочину обґрунтовано підозрюють 52-річну співмешканку померлого. Її затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.