У шпиталі Шептицького відновлюють волонтерське консультування

Нещодавно було підписано угоду із Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, відповідно до якої відвідувачі шпиталю зможуть отримати консультації професорів медуніверситету.

Графік консультативного прийому лікарів-професорів:

ПІБ лікаря Спеціальність Дні та години прийому Сизон Орися Орестівна – зав. кафедри ЛНМУ, доктор медичних наук, доцент Дерматологія Перший четвер щомісяця 10:00 – 13:00 Дутка Роман Ярославович – зав. кафедри ЛНМУ, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Внутрішні хвороби (терапія) Друга п’ятниця щомісяця 11:00 – 13:00 Надашкевич Олег Никонович – зав. кафедри ЛНМУ, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України Ревматологія, дерматологія Третя п’ятниця щомісяця 10:00 – 13:00 Негрич Тетяна Іванівна – професор кафедри неврології, в.о. проректора з наукової роботи, доктор медичних наук Неврологія Перший понеділок щомісяця 15:00 – 17:00 Урбанович Аліна Мечиславівна – зав. кафедри ЛНМУ, кандидат медичних наук, доцент Ендокринологія Перша п’ятниця щомісяця (лише у жовтні – 27,четвер) 10:00 – 13:00 Чоп’як Валентина Володимирівна – зав. кафедри ЛНМУ, доктор медичних наук, профессор віце-президент Укр. товариства імунології, алергології та імунореабілітації, заслужений лікар України Імунологія, алергологія Другий четвер щомісяця 11:00 – 13:00

реєстратура: (032) 235 22 66 (068) 699 15 67

2018 року виповнюється 115 років від часу заснування Шпиталю – «Народної лічниці». До послуг пацієнтів у шпиталі:

консультативно-діагностичне відділення (обстеження, консультації лікарів, сучасна лабораторія для біохімічних та клінічних аналізів та ін.);

відділення паліативного лікування (догляд невиліковно хворих);

хоспіс удома – виїзна бригада із послугами догляду важкохворих пацієнтів удома та супровід їхніх родин (у межах. м Львова);

Центр психічного здоров’я: психологічна, психотерапевнична, духовна опіка, консультування психіатра;

проект «Домашня опіка» – соціальний догляд одиноких соціально незахищених осіб у домашніх умовах;

програма випозичення реабілітаційного обладнання.

Кожен, хто звертається за послугами до шпиталю, по суті, стає благодійником, адже при оплаті медичних послуг допомагає тим, хто не спроможний сам заплатити за якісні медичні послуги (рентген, УЗД, аналізи та ін). 10 % оплаченої вартості за медичну послугу зараховують у Шпитальний Фонд допомоги всім, хто потребує підтримки.

Програми благодійності у Шпиталі скеровані на допомогу:

постраждалим на Майдані, учасникам АТО та їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам, студентам, духовенству, людям з особливими потребами та їх родинам, соціально незахищеним особам та всім, хто потребує допомоги.