У Миколаївській райраді депутат залишив БПП і перейшов в УКРОП 

Сьогодні на сесії Миколаївської районної ради депутат райради, який був обраний від партії БПП-Солідарність, Анатолій Головань, прийняв рішення про продовження своєї роботи у районній раді Миколаєва з командою «УКРОПу»

«Головне завдання, яке я ставив перед собою, коли вирішив балотуватися у депутати – бути ефективним для громади. Максимально працювати на користь простих людей. Багато вже вдалось зробити, однак сьогодні вважаю, що моя робота буде ефективнішою з моїми колегами-депутатами з фракції УКРОП. Людьми, які працюють виключно у вертикалі простих людей, а не інтересів влади», – наголосив Анатолій Головань.

Нагадаємо у Миколаївській районній раді фракція УКРОП представлена вже 6 депутатами. Це друга за чисельністю фракція ради.