У Львові з 30 перехресть лише одне виявилося екологічно безпечним

Результати аналізів води та повітря у Львові показали перевищення допустимих норм забруднюючих речовин

У III кварталі 2017 року мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» обстежила 35 водойм і промоніторила 30 перехресть Львова. У всіх обстежених водних об’єктах і майже на всіх міських перехрестях виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Водойми. У всіх водоймах виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Наднормативні концентрації спостерігали за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, завислі речовини, СПАР, ХСК та БСК5.

Перевищення ГДК лише одного компоненту було на потоці «Медово-Печерський» і Каскаді декоративних ставків (лісопарк «Погулянка»).

Найбільш забруденими (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились водойми: потік «Лисиницький»; став біля вулиць Стрийська та Наукова; річка «Марунька»; став біля вул. Богданівська – вул. Пластова; озеро у смт Брюховичі (вул. Курортна, 15); став на вулиці Хортицькій, 35.

«Перевищення гранично допустимих концентрацій зумовлені цвітінням водойм, загниванням рослинності, забруднення твердими побутовими відходами, використанням вод для миття автомобілів тощо», – кажуть в хімічній лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління».

Водночас із 30 обстежених перехресть міста Львова на 29 виявлено перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Найбільш забрудненим повітрям виявилося на перехресті вулиць Сяйво – Широка – Левандівська, на якому спостерігали перевищення вуглецю оксиду – в 2,7 разу; азоту оксиду – в 1,1 разу й азоту діоксину – у 2,6 разу.

Високі показники забруднення повітря з наднормативними концентраціями вуглецю оксиду та азоту діоксиду (перевищення вдвічі) виявили на чотирьох перехрестях, а саме: просп. Чорновола – вул. Під Дубом; просп. Чорновола – вул. Хімічна; вул. Виговського – вул. Кульпарківська; вул. Шевченка – вул. Левандівська.

Найменш «забрудненими» були три перехрестя: вул. І.Франка – вул. Зелена; вул. Листопадового Чину – вул. Університетська; вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Н.Левицького.

Екологічно безпечним (без перевищень) із 30 обстежених є перехрестя вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка.