У Львові відкриють вуличну фотовиставку про УПА від музею «Територія Терору»

Завтра, 14 жовтня, о 12.00 на площі Ринок (перед входом до Ратуші) відбудеться відкриття вуличної виставки «Історія повстанської фотоплівки» від Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору»

Виставка – це серія фото учасників українського підпілля, зроблених на основі унікальної повстанської фотоплівки. Негативи були передані музею «Територія Терору» ветераном УПА Богданом Ряпичем у 2011 році. Саме йому вдалося відшукати її після здобуття Україною незалежності, розповісти історію появи світлин та ідентифікувати частину вояків. Виставка створена на основі оригінальних негативів з повстанського фотоархіву, який є одним із небагатьох цілісно збережених візуальних джерел, що ілюструють боротьбу УПА. Під час відкриття планується авторська екскурсія фотовиставкою від її куратора – наукового співробітника музею Андрія Шиманського.

У заході візьмуть участь: заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, директор департаменту розвитку ЛМР Наталя Бунда, колектив музею «Територія Терору», громадськість та ветерани ОУН-УПА.