У Львові припинили роботу незаконного пункту обміну валют

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили та припинили діяльність незаконного обмінного пункту обміну валют у Львові

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в обміннику мешканці та підприємці здійснювали незаконні валютні операції на значні суми. Зокрема, правоохоронці задокументували проведення незаконної валютної операції на суму шість тисяч доларів США.

У приміщенні кантора, який без будь-яких дозвільних документів працював у центральній частині Львова, оперативники вилучили готівки на суму, еквівалентну майже 230 тисяч гривень, а саме: 7200 доларів США, 480 Євро, 200 польських злотих та більше вісімнадцяти тисяч гривень.

До організації діяльності незаконного пункту обміну валют причетна 32-річна львів’янка, щодо якої правоохоронці склали протокол за ст.162 (порушення правил про валютні операції) КУпАП.