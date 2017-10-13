У Львові освятять перший пам’ятний знак полеглим за Україну

Львів'ян і гостей міста запрошують спільно вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну

У День захисника Вітчизни, 14 жовтня, о 13:30 відбудеться відкриття та освячення пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» біля Військового храму Стрітення Господнього (м. Львів, вул. Клепарівська, 30-а)

Чин освячення здійснить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

«Символічним є вигляд пам’ятника – Хрест. Коли ми дивимось на хрест, то згадуємо, що на ньому був розп’ятий Господь Ісус Христос. Тоді вороги думали, що перемогли Його, але Він Воскрес, і це нагадує нам і нашу історію. Агресор вважає, що може перемогти українську державу і знищити нашу свободу. Але ці Герої довели, що Україну агресор ніколи не переможе. І, освячуючи цей хрест, ми повинні думати про те, що невдовзі святкуватимемо перемогу над ворогом так само, як послідовники Ісуса раділи, коли побачили Його Воскреслим», – зазначає Капеланство.info.

Монумент створено з ініціативи ГО «Центру сприяння ветеранам, полоненим та зниклим безвісти в АТО», ГО «Інвалідів – учасників АТО», ГО «Української спілки учасників АТО», ГО «Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО, та сімей загиблих», ГО «УНСО Галичини», НВР «Правий сектор Львівщини», «Національного корпусу Львівщини», ГФ «Патріот».