У Львові функціонуватимуть школи повного дня

Такий проект реалізують у 1-х класах поки що чотирьох львівських шкіл

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Положення про Школу повного дня, в якій навчально-виховний процес триватиме впродовж восьми годин і передбачатиме, крім начальної частини, розвиткову та пізнавальну діяльність для діток

«Передбачається, що цей пілотний проект буде реалізований у перших класах окремих навчальних закладів нашого міста. Навчально-виховний процес триватиме впродовж 8 годин. У першій половині дня буде навчальна діяльність – фронтальна, групова, інтерактивна, а друга половина дня обов’язково включатиме розвиткову та пізнавальну діяльність: щодня діти матимуть змогу брати участь у різноманітних екскурсіях і відвідувати гуртки. Після 16.00 діти або йтимуть додому, або залишатимуться на групі продовженого дня і відвідуватимуть гуртки у школі. Окрім того, в такому класі працюватиме два вчителі, тому додатково залучаємо спеціалістів, які будуть працювати з дітьми (вчитель початкових класів або керівник гуртка), щоб забезпечити належну організацію навчально-виховного процесу», – розповіла начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

За її словами, на сьогодні до участі в цьому проекті зголосилися 4 навчальні заклади. Це середні загальноосвітні школи № 77, № 98, «Школа радості» та школа «Джерельце».

«Відмінність школи повного дня від групи подовженого дня в тому, що, як правило, в школі повного дня працює той самий класовод, і режим роботи передбачає таку діяльність, як участь у гуртках, екскурсії, ранкову зустріч, тихе читання, що не передбачено групою продовженого дня. В групу подовженого дня зараховують дітей 1-4-х класів, а в школі повного дня окремий клас навчається до 16.00», – додала начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

За потреби, додаткове харчування для діток у такій школі батьки зможуть організувати за власні кошти.