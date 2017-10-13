У Львові чоловік побив медиків дитячої лікарні

Він розтрощив приймальне відділення і травмував хірурга та медсестру. Поліція вже затримала правопорушника.

Сьогодні чоловік із дружиною привіз у лікарню дитину, у якої була блювота. Поки медики кликали хірурга, батько розгромив реєструтуру. Від розбитого скла травми отримала медсестра. Коли хірург вибіг, почувши шум, відразу потрапив під удари дебошира.

«Внаслідок цього сестра зі струсом мозку і глибокою раною чола госпіталізована, і також госпіталізований хірург, який внаслідок ударів цього чоловіка отримав перелом потиличної кістки і навколоорбітальну гематому та струс мозку легкого ступеня. Ми одразу викликали поліцію, яка оперативно спрацювала, і затримала цього чоловіка», – сказав головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Цікаво, що дружина з дитиною негайно втекли з лікарні. Тим часом чоловік пояснив, що просто був не емоціях. Однак із записів камер відеоспостереження видно, що в момент хуліганства його трусило.

Як повідомляє ZAXID.NET, чоловікові 23 роки. На момент скоєння інциденту він був тверезим, однак має кримінальне минуле – двічі був судимий за навмисне надання тілесних ушкоджень.