Продавців змусять звільнити тротуар біля Стрийського ринку

Для них намалюють маркерну лінію, за яку квітникарям заборонять виставляти свій крам. Порушників обіцяють карати.

Про це розповів активіст Отар Довженко, який нещодавно подав до міської ради петицію. Він просив, щоб міська влада вирішила питання із квітковим ринком на Стрийському. Адже вази з квітами і парасолі заважають пішоходам та змушують їх виходити на проїжджу частину.

Сьогодні у мерії запропонували вихід із ситуації. Крім накресленої лінії, було вирішено встановити накриття, щоб торговцям не знадобилися більше парасолі.

Також ринок повинен облаштувати трамвайну зупинку з боку вулиці І. Франка.

Нагадаємо, у Львові продавці квітів на Стрийському ринку облаштувати свої торгові місця на вулиці, на тротуарі. Хоча, після ремонту ринку, вони мають виділені приміщення від крамнички.