Продавців змусять звільнити тротуар біля Стрийського ринку

Для них намалюють маркерну лінію, за яку квітникарям заборонять виставляти свій крам. Порушників обіцяють карати.
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Про це розповів активіст Отар Довженко, який нещодавно подав до міської ради петицію. Він просив, щоб міська влада вирішила питання із квітковим ринком на Стрийському. Адже вази з квітами і парасолі заважають пішоходам та змушують їх виходити на проїжджу частину.

Сьогодні у мерії запропонували вихід із ситуації. Крім накресленої лінії, було вирішено встановити накриття, щоб торговцям не знадобилися більше парасолі.

Також ринок повинен облаштувати трамвайну зупинку з боку вулиці І. Франка.

Нагадаємо, у Львові продавці квітів на Стрийському ринку облаштувати свої торгові місця на вулиці, на тротуарі. Хоча, після ремонту ринку, вони мають виділені приміщення від крамнички.