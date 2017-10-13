На Жидачівщині 23-річний чоловік украв козу з пасовиська

За вчинене правопорушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, в Жидачівське відділення поліції надійшла заява від 41-річної жительки одного із сіл району. Жінка повідомила про крадіжку з пасовиська її кози.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки тварини причетний раніше судимий 23-річний мешканець сусіднього села.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.