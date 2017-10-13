На вулиці Героїв УПА, 10 прорвало водопровід

Як поінформували в ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 13 жовтня, стався порив водопроводу на вул. Героїв УПА, 10. На час ліквідації пориву припинено водопостачання до прилеглих вулиць.

«У зв’язку з ліквідацією пориву на водопроводі на вул. Героїв УПА, 10 припинено водопостачання до будинків на вул. Героїв УПА, вул. Антоновича, вул. С. Бандери, вул. Федьковича, пл. Липнева.

Відновлення водопостачання очікується після завершення ремонтних робіт, орієнтовно о 15.00», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».