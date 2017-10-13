На радіо FM Галичина триває соціальний проект «Пригоди Зірки»
Протягом місяця радіо FM Галичина збирає малюнки, які розповідатимуть про пригоди Зірки, так, як їх уявляє дітвора.
«Радіо FM Галичина вже отримало перші малюнки про Пригоди Зірки: надзвичайно яскраві, казкові роботи наших маленьких слухачів зворушили увесь колектив файного радіо. Ці роботи малювали діти з усієї України. Малюнки дітей, що живуть у Луганській та Донецькій областях, де мовить радіо FM Галичина, нам передали наші представники зі Сходу України. Ми щиро вдячні усім і чекаємо ще більше робіт від вас», – розповіли на радіо FM Галичина.
З найцікавіших малюнків буде створено книжку-розмальовку, примірники якої передадуть дітям, які живуть на сході України, та діткам, які перебувають на лікуванні у медичних закладах Львова й інших міст України.
Малюнки надсилайте на адресу: м. Львів, площа Соборна, 12/5, радіо FM Галичина.