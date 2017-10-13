На Львівщині чоловік потрапив під локомотив

У Миколаївське відділення поліції 12 жовтня надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції травмований чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, поліцейські попередньо з’ясували, що 23-річний місцевий мешканець, прибувши електропоїздом «Львів-Трускавець», переходив залізничне полотно і потрапив під локомотив обслуговування колії, що рухався по запасній колії.

Унаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження і госпіталізований у реанімаційне відділення з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій мозку, тупа травма грудної клітки, забій хребта.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.