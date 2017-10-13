На Левандівці відзначать свято Покрови в оновленому сквері

Завтра, 14 жовтня, у сквері Івана Сірка відбудеться Свято Покрови на Левандівці
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Про це інформує Супутник Левандівський Левандівський.

Настоятелі п’яти левандівських храмів звершать у сквері спільний міжконфесійний молебень. Відтак тут відбудуться виступи, конкурси та забави.

Зокрема, у святкуванні Дня Захисника Вітчизни та Дня Українського козацтва традиційно візьмуть участь творчі колективи:

  • КМЦ Супутник та СШ № 65,
  • вокальне тріо Sisterzz Voice,
  • Школа бойового гопака «Шаблезуб»,
  • секція спортивного карате «Фенікс»,
  • Ліга культуризму Львова.
  • НД «Білогорща»
  • школа Виживання та школа паркуру.

Організатори свята запрошують долучатися всіх охочих.

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