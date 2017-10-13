На Левандівці відзначать свято Покрови в оновленому сквері

Завтра, 14 жовтня, у сквері Івана Сірка відбудеться Свято Покрови на Левандівці

Про це інформує Супутник Левандівський Левандівський.

Настоятелі п’яти левандівських храмів звершать у сквері спільний міжконфесійний молебень. Відтак тут відбудуться виступи, конкурси та забави.

Зокрема, у святкуванні Дня Захисника Вітчизни та Дня Українського козацтва традиційно візьмуть участь творчі колективи:

КМЦ Супутник та СШ № 65,

вокальне тріо Sisterzz Voice,

Школа бойового гопака «Шаблезуб»,

секція спортивного карате «Фенікс»,

Ліга культуризму Львова.

НД «Білогорща»

школа Виживання та школа паркуру.

Організатори свята запрошують долучатися всіх охочих.