На Левандівці відзначать свято Покрови в оновленому сквері
Завтра, 14 жовтня, у сквері Івана Сірка відбудеться Свято Покрови на Левандівці
Про це інформує Супутник Левандівський Левандівський.
Настоятелі п’яти левандівських храмів звершать у сквері спільний міжконфесійний молебень. Відтак тут відбудуться виступи, конкурси та забави.
Зокрема, у святкуванні Дня Захисника Вітчизни та Дня Українського козацтва традиційно візьмуть участь творчі колективи:
- КМЦ Супутник та СШ № 65,
- вокальне тріо Sisterzz Voice,
- Школа бойового гопака «Шаблезуб»,
- секція спортивного карате «Фенікс»,
- Ліга культуризму Львова.
- НД «Білогорща»
- школа Виживання та школа паркуру.
Організатори свята запрошують долучатися всіх охочих.