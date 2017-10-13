Мешканця Львова вкусила змія

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, мешканця Львова, чоловіка 1984 року народження, в руку вкусила змія. Постраждалого у стані середньої важкості доставили до реанімаційного відділення Перемишлянської центральної районної лікарні.

Нагадуємо, під час перебування на природі необхідно дотримуватися певних заходів безпеки. Зокрема, йти в ліс необхідно в одязі, що закриває всі частини тіла, на ноги слід надягати гумові чоботи. Необхідно бути уважними, дивитися під ноги – змія сховається, вчасно відчувши ваше наближення. У разі зустрічі зі змією зупиніться, не наближайтеся до неї. Змія ніколи не нападає першою, але будь-який необережний рух для неї – знак загрози.

Якщо не вдалося уникнути укусу змії, необхідно надати першу допомогу, а потім негайно звернутися до лікаря.