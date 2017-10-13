Маленьких тернополян відтепер обстежуватимуть на сучасному обладнанні, аналогів якому немає на Тернопільщині

Відтепер дітей обстежуватимуть на сучасному обладнанні, гроші на яке пожертвували клієнти ПриватБанку.

Сьогодні очільники Тернопільської області особисто протестували автоматичний гематологічний аналізатор, придбаний фондом «Допомагати просто!» для Тернопільської обласної дитячої лікарні.

Щоб поставити правильний діагноз та підібрати найефективніші методи лікування та медикаменти, потрібне сучасне обладнання, що наявне далеко не в усіх комунальних лікарнях. Придбавши дорогий прилад, фонд «Допомагати просто!» суттєво полегшив навантаження на бюджет. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна першим протестував гематологічний аналізатор і вже за лічені хвилини отримав розгорнутий результат дослідження.

«Висловлюю подяку всеукраїнському фонду «Допомагати просто!» й окремо кожному з благодійників. Таку ініціативу варто не лише підтримувати, а й активно розвивати, адже здоров’я наших дітей є пріоритетним для держави. Ця лікарня приймає понад 15 тисяч маленьких пацієнтів на рік, і оновлення матеріальної бази надзвичайно важливе», – наголосив голова ОДА.

Автоматичний гематологічний аналізатор з комплектом реагентів на рік безперебійної роботи розрахований на вимірювання 22 основних клінічних параметрів, тож дозволяє швидко та точно діагностувати будь-які відхилення в організмі. За годину аналізатор може здійснювати до 80 досліджень крові. Вартість такого приладу – 320 тисяч гривень.

«У непростих умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, кожна гривня, що віддається на медицину, – надважлива. Завдяки сьогоднішній акції та благодійним перерахуванням у лікарні не просто з’явився сучасний прилад, а й вдалося заощадити 320 тисяч гривень, які буде витрачено на закупівлю іншого необхідного обладнання та медичних препаратів», – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Зауважимо, що благодійний фонд ПриватБанку вже шість років допомагає медичним закладам, дитячим будинкам, пораненим військовим та хворим українцям, які потребують фінансової підтримки. Тільки у 2017 році завдяки клієнтам банку фонд надав допомоги на понад 20 мільйонів гривень.

Долучитися до добрих справ має змогу кожен. Благодійні внески можна здійснити на сайті фонду blago.pb.ua, в Інтернет-банку Приват24, будь-якому банкоматі або терміналі ПриватБанку.