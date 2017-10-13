Львівський перинатальний центр запрацює вже у 2018 році

«Ми обіцяли, що постараємось закінчити роботи до кінця 2017 року. І дійсно будівельні роботи є на завершальній стадії», – сказав Володимир Гірняк.

Він також наголосив, що для цього 45 млн грн було виділено із державного бюджету, а 25 – із обласного.

«З понеділка ми вже приступаємо до благоустрою територію, тут вже є необхідна техніка. Адже закінчується сезон», – розповів начальник управління капітального будівництва Олег Пелих.

За його словами, щодня на об’єкті працює більше 100 працівників. У встановлений графік вони поки що вкладаються.

Тож з січня 2018 року тут планують почати приймати пологи.

«Для Львівської області перинатальний – це об’єкт №1», – наголосив Володимир Гірняк.

Зараз триває також конфлікт між трудовим колективом медзакладу та головним лікарем Ларисою Янів. Працівники лікарні просять обласну раду звільнити їхнього керівника, оскільки висловлюють їй недовіру і вважають, що вона не доклала жодних зусиль для відновлення пологового.

Послухати звіт Лариси Янів депутати обіцяють вже на наступній позачерговій сесії, яка відбудеться 24 жовтня.

Нагадаємо, Львівський перинатальний центр, що на Дж. Вашингтона,6, закрили на ремонт у 2013 році. Через кілька місяців ремонт призупинили, в результаті стан приміщення лише погіршився.

Цього року, у лютому Кабмін виділив для ремонту перинатального центру 45 мільйонів гривень субвенції. Частково до фінансування долучився обласний бюджет.

Депутати Львівської обласної ради просили також у міської ради про спів фінансування. Вважали за потрібне, щоб місто виділило 20 мільйонів гривень. Натомість у мерії відповіли, що вже профінансували комунікаційні мережі.