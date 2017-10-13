ЛКП «Львівелектротранс» розпочало встановлювати похвилинні графіки руху на зупинках

Служба організації руху та логістики ЛКП «Львівелектротранс» на зупинка громадського транспорту розпочала встановлювати похвилинні графіки руху міських трамваїв і тролейбусів

Про це повідомили у ЛКП «Львівелектротранс». Детальні графіки вже розмістили на трамвайних зупинках: вул. Руська, вул. Підзамче, «Аквапарк», пл. Соборна, та зупинці тролейбусів – «Університет Івана Франка», яка є кінцевою для маршрутів № 2, 7, 9, 10, 12.

Загалом львівський електротранспорт курсує між 336 зупинками. На 26 із них уже встановлено електронні табло, а на всіх інших у ЛКП «Львівелектротранс» планують встановити друковані графіки руху.

«Це тимчасове рішення, яке дозволить вирішити питання поінформованості наших пасажирів щодо графічності курсування міських тролейбусів та трамваїв. Сподіваємося, що невдовзі на вулицях міста встановлять ще більше електронних табло, тоді потреба у друкованих графіках буде менш критичною», – зазначив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».