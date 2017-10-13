Цікаві канікули. 5 ідей відпочинку для львівських школярів

Почати осінні канікули пропонуємо вже в неділю, 15 жовтня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького («Шевченківський гай»). У неділю тут відбудеться запальне та яскраве свято – День гарбуза. Всі охочі можуть з задоволенням погарбузитися.

Програма свята:

• Осінні композиції від професійних флористів та юних дизайнерів.

• Етнічний ярмарок від львівських фермерів.

• Частування та дегустація гарбузових страв.

• Майстер-клас карвінгу з гарбуза.

• Гарбузові турніри, козацькі забави, жартівливі конкурси.

• Театралізоване дійство «Гарбузове сватання»

• Фотозона «Пан-гарбуз»

• Дитяча зона «Гарбузики- гарбузята»

• Силове шоу від українського богатиря Олега Тягнизуба.

У понеділок і вівторок, 16-17 жовтня можна прогулятися музеєм, проте майте на увазі: об’єкти будуть зачинені А вже з середи й до неділі музей працюватиме у звичному режимі.

Додатково можна замовити для дітей майстер-класи із випічки, ляльки-мотанки. Також є можливість організації квесту для дітей початкової школи (дві групи по 10 осіб). Докладніша інформація – за телефоном: 0685259185.

Львівська обласна бібліотека для дітей (вул. Винниченка, 1) наступного тижня організовує святкування Днів української книжки.

У її програмі 17 жовтня, у вівторок, відбудеться Книжковий дитячий садок «Левеня», майстер-клас із малювання 3-D ручкою (необхідно попередньо зареєструватися), а також Літературна гра за творами українських письменників «Книжковий дощ».

18 жовтня у бібліотеці також відбудеться майстер-клас із малювання 3-D ручкою за попередньою реєстрацією, а також читання з радістю книжки Галини Ткачук та малювання фарбами, що світяться у темряві.

Навчальний центр «Puzzle» (вул.Шевченка 340) з 16 до 20 жовтня кличе школярів у Осінній творчий табір.

Табір триватиме щодня з дев’ятої ранку до шостої вечора.

У програмі осіннього табору в “Puzzle”:

9.00 – 9.20 Збір дітей в ігровій кімнаті

9.20 – 10.00 Настільні ігри (дабл, уно, джанга, Djeco)

10.15 – 10.45 Спільний перекус (чай, печиво, яблука)

11.00 – 13.50 Ігри на вулиці за умови недощової погоди (футбол, волейбол, бадмінтон, скакалка, дартс, квести, танцювальні банси та ін.) або у приміщенні (квести, показуха, мафія, танцювальні банси)

14.00 – 15.00 Обід в ресторані «Ідилія»

15.00 – 17.00 Майстер-клас з творчості (малювання, орігамі, декупаж, декорування, ліплення, квілінг та ін.)

17.00 – 18.00 завершення квестових завдань, вільний час для ігор та спілкування.

Окрім щоденної програми, на дітей чекають три екскурсії:

Звіринець (оглядова екскурсія) або боулінг Майстерня карамелі (майстер-клас) Екскурсія у таємну аптеку DS.

Внесок за відвідування табору: 1 день – 250 грн., 3 дні – 730 грн., 5 днів – 1200 грн.

Долучитися до таборування можна у будь-який день за умови вільних місць. Запис – за тел.: 068 55 300 55

Табір на тему “Власна справа” під час осінніх канікул для дітей віком від 6 до 12 років організовує також UCUkids у Центрі Шептицького.

Цей осінній час школярі можуть використати для натхнення та ідей для власної справи.

«Будемо шукати свою стартап-ідею, команду, ресурси та вчитися презентувати проекти. Не оминемо маркетинг, піар та багато-багато іншого», – пишуть організатори.

Для участі слід заповнити форму: https://goo.gl/forms/89TFDX1110oyGKKs1.

Вартість табору: 2500 грн (для учасників школи вихідного дня UCUkids – 2300 грн).

Кличе школярів на таборування й КМДШ. Львів. Школа, яка вчить думати. Школа запрошує дітей у Космічну мандрівку, яка триватиме від 16 до 21 жовтня.

Вік мандрівників – 5-15 років.

У програмі табору:

– ГАЛАКТИЧНІ експедиції;

– Вечірка “STAR_ WARS”;

– Космічна хімія;

– Конструювання;

– Лазертаг змагання;

– Зіркові творчі майстер-класи;

– Спортивні та командні змагання;

– Велоперегони та веломандрівки

Місце проведення табору – відпочинкова база Перлина Львова, смт.Брюховичі.

Вартість участі в таборі – 3500грн.

Буде організований трансфер «Львів – Брюховичі – Львів» за додаткову оплату (в разі потреби).

Реєстрація в осінній «КОСМІЧНИЙ»табір від КМДШ_Львів тут – https://goo.gl/dbGqCd

Тож обирайте те, що найбільше до душі й до гаманця вам і вашим школярам – і нехай осінні канікули будуть цікавими та насиченими.