Завтра у Львові відбудеться хода на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської

У п’ятницю, 13 жовтня, Курія Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви організовує ходу на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської

Хода розпочнеться о 18.00 від площі Катедральної. За маршрутом ходи передбачено ситуативне перекриття руху транспорту.

Ситуативне перекриття можливе з 18.00 до 20.30 за таким маршрутом: пл. Катедральна, 1 (Латинський Кафедральний Собор) – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Винниченка, 30а (Храм Стрітення Господнього).

Зазначимо, в неділю, 15 жовтня, відбудеться Загальноміська Вервиця вулицями Львова, присвячена вшануванню ікони Львівської Богородиці. У молитовній ході з несенням ікони візьмуть участь Архиєреї та духовенство Львівської Архиєпархії. Молитовна хода розпочнеться о 15.00. біля церкви св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) та завершиться близько 18.00 на пл. Святого Юра. За маршрутом ходи передбачено ситуативне перекриття руху транспорту.

Загальноміська Вервиця пройде за таким маршрутом: вул. В. Винниченка, 22 (церква св. Архистратига Михаїла) – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна – вул. Памви Беринди – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка Гнатюка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.

Організовує ходу Курія Львівської Архієпархії УГКЦ.