Завтра у Львові очікують поривів вітру

Вітер розгуляється до 22 метрів за секунду

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що 13 жовтня по території Львівської області та місту Львову вранці і вдень очікуються пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с. Часом невеликі дощі. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 12 – 14° тепла.

14 жовтня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

15 жовтня очікується вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20° тепла.