В Україні не вистачає грошей на субсидії

Про це сказав директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко під час круглого столу, присвяченому опалювальному сезону 2017-2018.

“Тут є два варіанти: або в жовтні-листопаді обсяг фінансування 2017 року буде збільшено приблизно на 10 млрд грн, і тоді ми говоримо, що 55 млрд грн на наступний рік – це нормальна сума фінансування. Або в цьому році не буде вирішено питання, і у нас буде ця заборгованість, яка буде на 1 січня 2018 року становити майже половину призначень у наступному році, і ми знову будемо це коло проходити по-новому”, – сказав Музиченко.

Зазначимо, що розподіл коштів на субсидії в Україні відбувається нерівномірно. У серпні цього року Кабмін зменшив фінансування одних областей та збільшив інших. В результаті у деяких регіонах утворився дефіцит.