У Раді підготували законопроект про розмитнення авто на єврономерах

Про це заявила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише УНІАН.

“Законопроект готовий і готовий саме з тією ідеологією, яку проговорювали з активістами і без них. Я думаю, що суспільство також очікує, яке рішення може прийняти влада», – заявила Южаніна.

Також вона сказала, що найближчим часом збере керівників із виконавчої та законодавчої гілок влади, щоб ще раз остаточно проговорити концепцію законопроекту. Оскільки вона дещо відрізняється від тієї, про яку говорилося раніше.

Наголосила Южаніна і на тому, що причина, через яку водії не хочуть розмитнювати авто полягає у тому, що крім акцизного податку є ще сплата ввізного мита (8,5%) і ПДВ (20%). Тому до питання треба підійти так, щоб кожен, хто захоче розмитнити авто, міг собі це дозволити.

До слова, зараз в Україні перебуває майже 64 тисячі автівок з іноземною реєстрацією. У вересні активісти організували у Києві протест, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення.