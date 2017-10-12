У Львові викрили осіб, що влаштовували провокації на замовлення Кремля, – СБУ

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили угруповання, яке на замовлення представників країни-агресора влаштовувало провокаційні акції у Львові. Про це інформує прес-центр СБУ.

За інформацією СБУ, встановлено, що зловмисники, «прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами». Співробітники спецслужби стверджують, що «лідери» групи причетні до низки актів вандалізму, зокрема проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, функціонуючих у регіоні.

Також оперативники СБУ задокументували, що учасники групи поширювали у соцмережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні, публічно закликали до насильницького повалення державної влади в Інтернеті.

Під час восьми обшуків за місцем проживання та офісах радикалів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, сьогодні зранку тривали обшуки в помешканнях активістів Автономного опору у Львові. За словами активістів, з 7.10 ранку оперативники СБУ прийшли з обшуком до квартири в будинку на вул. Копистинського, 11-а, де проживають представники організації «Автономний опір».