У Львові відреставрують «Криницю з левами»

Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР, на вул. Коперника розпочали роботи з реконструкції «Криниці з левами»

«Криниця з левами» з’явилася у Львові в середні ХІХ ст. До неї вода була проведена з джерела. На старих фотографіях видно, що це була ніби ванна-фонтан з питною водою. Два леви, яких там поставили, перенесли зі старої Ратуші, яка була на місці теперішньої. Ще два леви зі старої Ратуші зараз на Високому замку», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

За її словами, перша причина, чому «Криницю з левами» необхідно відреставрувати – це схил. Він руйнується і з’їжджає. Вода з верхньої доріжки руйнує схил, а він, у свою чергу, руйнує підпірну стіну довкола криниці.

Друга причина – це леви. Вони всі ці роки стояли без реставрації, тому були у жахливому стані.

«Левів уже демонтували. Їх перевезли в майстерню, від бруду та біонаростів. Зараз два тижні леви стоятимуть у спеціальних компресах. Це відбувається відсолення. Пізніше будемо дивитися, чи потрібно ще щось доповнювати.

Щодо реконструкції криниці, то вже зрізали дерева, які заважають проведенню робіт, і з понеділка будемо розпочинати будівельні роботи. Стінку частково розберуть. Зроблять захисну підпірну стінку та почистять ванну», – додала Лілія Онищенко.

Роботи проводитиме підрядна організації ПП «Оберіг-Груп». Вартість робіт 100 тис. грн. Цього року усі роботи планують завершити. Однак левів, швидше за все, на зиму ставити не будуть.