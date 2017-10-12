Тікаємо на зиму у теплі краї

Львів’яни діляться на дві категорії: на тих, які запевняють, що люблять вічні дощі і +17 літом, і на тих, які періодично задумуються про кліматичну еміграцію. І якщо останній крок доволі радикальний, є ще компромісний варіант – втікати на зиму у тепліші краї. А «Львівська газета» зараз детально розповість, як організувати подібну тривалу мандрівку.

Квитки

Якщо у поїздках в Європу квитки можна купити за кілька євро, а основу бюджету становлять витрати на житло, то з Азією все навпаки – ціни вимірюються у сотнях доларів. У випадку з тривалими поїздками також варто пам’ятати особливості авіакомпаній, які умовно ділять на традиційні (мережеві) та лоукости. У традиційних часто квиток в один бік може коштувати дорожче, ніж переліт в обидва, і вони максимально працюють на завантаження своїх базових хабів. Бюджетні авіалінії продають квитки з точки в точку, не мають стиковок і і ціну квитка не включають додаткові послуги, як-от багаж, харчування чи реєстрацію на рейс в аеропорту.

Насправді обидві бізнес-моделі переймають стратегії одна в одної. Так, у традиційних перевізників часто трапляються тарифи без багажу, а лоукости переймають мережеву модель, тобто продають квитки зі стиковками, а не тільки “point-to-point”.

По цінах часто між ними теж стирається різниця. Тож квиток, куплений на розпродажу в традиційної авіакомпанії може коштувати стільки ж, як і у бюджетного перевізника. Але при плануванні довгих подорожей, таки варто звертати увагу на лоукости. По-перше, вони продають квитки в один бік, по-друге, тарифи у них зазвичай нижчі, ніж у традиційних.

З Європи в Азію лоукостів літає не так вже й багато, але вибір усе ж є.

По-перше, це Fly Dubai. Компанія літає у два українських міста – Київ та Одесу, а в Азії найцікавішими для зимувальника напрямками є Бангкок, Коломбо, Катманду та міста Індії. Зараз акцій нема, але коли вони є, квиток можна купити до 200 дол в один бік. Хороший бонус – у ціну квитків зазвичай включено багаж.

По-друге, це норвезький бюджетник Norwegian Air, який літає в Бангкок та Сінгапур. Так, зараз можна купити квиток на листопад з Осло в Сінгапур за 170 євро. Зверніть увагу, що рейси виконуються зі стиковкою в Лондоні, це означає, що без британської візи ви не зможете вийти за межі транзитного залу аеропорту. У Бангкок квитки зараз дорожчі, але часто можна спіймати акційні ціни за 120-150 євро в один бік.

Окрім того, в Європу літає сінгапурський лоукост Scoot. Наразі тільки в Афіни, звідки прямий рейс коштує 180 євро.

Що в Осло, що в Афіни можна недорого добратись з сусідньої Польщі. Зверніть увагу: в Осло три аеропорти. Ryanair та Wizzair літають не в центральний аеропорт, а сусідні Саннефіорд та Ригге. Тож, при однаковій ціні на квиток, краще летіти через Афіни, до того ж кілька додаткових днів у грецькій столиці обійдуться значно дешевше, ніж у норвезькій.

Також два азійські лоукости літають на Близький Схід. У першу чергу – це AirAsia, яка літає з Куала Лумпур в Тегеран, та філіппінський Cebu Pacific, який має рейси з Маніли в Дубай. Наприклад на Філіппіни квитки на листопад можна знайти за 130 американських доларів.

В обидвох випадках варто не забувати про візові обмеження – що в Тегерані, що в Дубаї без візи не можна виходити за межі транзитного залу. Відповідно, стиковки між рейсами варто підбирати в межах кількох годин. У Тегерані транзитний зал як такий відсутній, на наступний рейс пасажири чекають в коридорі перед прикордонним контролем.

Візи

На жаль, в Азії нема аналогу шенгенської угоди, коли оформив одну візу і їздиш по всіх країнах без обмежень. З іншого боку, якщо в ЄС не можна перебувати більше 90 днів протягом півроку, в Азії – можна. Тому, прокладаючи маршрут, варто завжди перевіряти візовий режим та умови отримання візи. Безвізовими на 30 днів для українців є Малайзія та Індонезія (за умови перетину кордону в аеропортах). Оскільки саме малайзійська столиця є основним хабом найбільшого азіатського лоукостера AirAsia, то Куала Лумпур також є зручним місцем пересадки для подорожей між країнами. Окрім того, часто візи простіше оформити вже в Азії, ніж наперед у Києві. Так, тайська віза, для якої в посольстві в Києві потрібно принести виписку з рахунку на 650 доларів, в Малайзії оформляється без неї і за два дні. А філіппінську візу значно простіше оформити у В’єтнамі. У більшості країн візу можна отримати по прибуттю. Але правила різні, деякі країни такі візи ставлять тільки в аеропортах (В’єтнам, Таїланд), деякі на всіх пунктах перетину кордону. Словом, якщо ви бачите недорогі квитки в якусь країну – першою думкою має бути, а яка там віза? Перевіряти візові умови та необхідні щеплення зручно на сайті Traveldoc.

Житло

У пошуку житла варто пам’ятати кілька простих правил. По-перше, на місці зазвичай буде значно більше варіантів, ніж у букінгових сервісах. По-друге, ціни, найімовірніше, будуть нижчі. Житло краще винаймати на довший період, аніж переїжджати кожних 5 днів. По-перше, постійні переїзди втомлюють, по-друге – так дешевше.

Як планувати пересування

Тяжко втриматися від спокуси і втиснути у свій кількамісячний маршрут десять країн і сотні островів та міст. Але краще втриматись. Якщо режим “галопом по Європі” може бути нормальним на коротку подорож у кілька тижнів, на довший період жодних бонусів він не дасть. Усі враження змішаються в одну кашу, а втома стане вашим нормальним станом. Знову ж таки, ми ж від зими тікаємо, а не займаємось колекціонуванням штампів у паспорті.

Де взяти гроші?

Тут є дві основні стратегії. Перша: перевести роботу в онлайн, відповідно – немає жодного значення де ви, все вирішує тільки наявність інтернету. У такому варіанті потрібно ще ґрунтовніше все розпланувати – наявність та стабільність інтернету, що стане основним робочим місцем і альтернативні варіанти, якщо в основному зникнуть інтернет або електроенергія, різниця у часі – коли в Україні вечір, у вас буде глибока ніч. Якщо уява малює вам ідилічну картинку – ви на пляжі з ноутбуком, у вашій руці коктейль, а на горизонті синіє прозоре, як сльоза антикорупціонера, море – забудьте. Деколи працювати доведеться сидячи з ноутом на підлозі рецепції готелю, бо це єдине місце де працює розетка і ловить вайфай.

Друга – їхати зі своїми відкладеними заощадженнями. Оскільки не буде прив’язки до цивілізації, можна жорстко економити на житлі. Також допоможуть волонтерські сервіси на кшталт Helpx та Workaway. Якщо коротко, їхня суть – невелика допомога по господарству в обмін на дах над головою та їжу. Підписка на сайтах платна, умови роботи та розміщення залежать від конкретного проекту. Але загалом працювати доводиться не більше 3-4 годин, решту часу можна проводити на власний розсуд.

Хто задумався про пошуки нормальної роботи “за гроші”, не забувайте з туристичною візою у більшості країн світу це заборонено.

Здоров’я

Перед поїздкою в країни Південно-Східної Азії рекомендують зробити щеплення від гепатитів А та В (до речі, перед мандрівкою в Україну іноземцям їх теж рекомендують зробити), черевного тифу, поліомієліту. Погана новина – від малярії (а ймовірність її підхопити існує) вакцин не існує.

Окрім того, варто не пошкодувати грошей на страхівку. Навіть у дешевих країнах медицина може бути дуже дорогою, тож один візит до лікаря може коштувати більше, ніж страховий поліс.

Коли починати планувати?

Що менше у вас грошей, то раніше починайте планувати. Авіаквитки можна починати шукати за півроку до подорожі, а то й раніше. Щоб скласти навіть не складний маршрут на три-чотири країни, доведеться перелопатити купу інформації.

Інший варіант – протилежний, не планувати нічого. Взяти квиток в один бік, спакувати рюкзак і відправитись на зустріч пригодам. Без планування вони у вас будуть мало не щодня. З чітким планом, щоправда, теж – передбачити і спланувати всі нюанси нереально.