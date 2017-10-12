«Стрийські єноти» боротимуться в Києві за гранд на реалізацію проекту «Енерголавка»

У фіналі проекту, що його організувала фундація соціальних інновацій «З країни в Україну», Львівську область представлятиме команда школярів «Стрийські єноти» з м. Стрий. Команда увійшла до числа фіналістів завдяки реалізованому проекту «Енерголавка», яка дозволяє заряджати мобільні телефони за допомогою енергії сонця. Тепер «Стрийські єноти» виборюватимуть право отримати грант на реалізацію свого проекту Відеозвіт виконаної учнями роботи:

«Відкривай Україну» – це освітній проект для підлітків 7-11 класів з малих міст України, у межах якого вони навчаються втілювати свої ідеї та задуми, змінюючи школи, міста й усю Україну. Цьогоріч із-поміж 13 тисяч школярів, зареєстрованих на початку проекту, 350 найкращих потрапили до фіналу у складі 24 регіональних команд. Представляти інтереси своєї школи могла лише одна команда (16 осіб – по 3 учні з 7, 8, 9, 10, 11 класів і вчителя-модератора, якого обирали самі діти).

Навчальну програму «Відкривай Україну» розроблено спільно з «Києво-Могилянською бізнес школою». В ігровій формі учасники працюють над такими уміннями та навичками ХХІ століття, як командоутворення, критичне мислення, проектний менеджмент, комунікація, практикують роботу з ідеями. Освітня пригода для школярів відбувається через он-лайн платформу, яка містить інтерактивні інструкції, навчальні матеріали, надихаючі історії успіху та багато іншого.

За підсумками фіналу 5 найкращих шкільних проектів отримають грант на його реалізацію в своєму місті. Нагородження команд відбудеться на «Концерті – презентації. Ідентифікація» 12 листопада в Стереоплазі (проспект Валерія Лобановського, 119, Київ). Дітей підтримають українські гурти, серед яких Pianoбой, СКАЙ, MARU, Brunettes Shoot Blondes, Epolets, ALLOISE, Zapaska, Monochromea, OT VINTA, Nesprosta, Лев Ременев, Правиця. Кожен з артистів заспіває пісні на твори українських поетів, які вивчають у шкільній програмі 7-11 класів. Представлені композиції увійдуть до окремої збірки пісень, яку розповсюдять серед усіх українських загальноосвітніх шкіл.

На гроші, які вдасться зібрати з концерту, три команди-переможниці проекту відправлять на навчання закордон для ознайомлення з найкращими урбаністичними проектами, меріями європейських столиць, активістами, які прагнуть змінити світ на краще, та для обміну досвідом з міжнародними громадськими організаціями.