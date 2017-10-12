Соціальний відеоролик «Вшануй» закликає разом вшанувати героїв – загиблих воїнів АТО

Відеоролик зняли в рамках проекту Voїny – громадської ініціативи з гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО – до Дня захисника України

Соціальний ролик «Вшануй» закликає піти разом із близькими вшанувати героїв – загиблих воїнів неоголошеної російсько-української війни. У ролику фігурують хлопчик Богдан (8 років), син загиблого в АТО бійця 53-ї окремої механізованої бригади, та його однокласники.

Ініціаторами проекту є агенція Ріпаблік, Громадська спілка «Корпус захисників революції гідності» та Юридична компанія «Правовий Альянс».