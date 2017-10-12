Підготуватися до ЗНО відтепер можна онлайн і безкоштовно

Міністерство освіти і науки України спільно з платформою масових відкритих онлайн-курсів Prometheus представили повний цикл безкоштовних онлайн-курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України та математики.

Онлайн-курси мають на меті допомогти учням закріпити набуті шкільні знання, дізнатись нове у цікавій та доступній формі, пройти тестування й потренуватись перед ЗНО. Всі курси відповідають державній програмі зовнішнього незалежного оцінювання та містять необхідні матеріали, які доступні для всіх, незалежно від соціального статусу, фінансових можливостей, територіального розміщення. Насамперед, курси орієнтовані на учнів і випускників, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей і не мають змоги самостійно підготуватися до ЗНО.

Курси стануть у пригоді також учням 7-10 класів, які опановують сучасну програму з української мови та літератури, історії України та математики, викладачам для використання у «змішаному форматі» під час занять, батькам, які бажають разом із дітьми поновити знання.

Курс «Українська мова та література. Підготовка до ЗНО» містить модулі фонетики, орфографії, лексики, фразеології, словотвору, морфології та синтаксису. Особлива увага сконцентрована на питаннях, що найчастіше трапляються у тестах.

Розділ з української літератури дозволить слухачам освіжити свої знання з цього предмету від часів усної народної творчості до періоду Розстріляного відродження та Шістдесятників. За допомогою додаткових відео- та аудіозаписів пісень і творів, які було покладено на музику або використано для написання п’єс, опер, балетів, курс швидко відновить у пам’яті основні сюжетні лінії багатьох творів, їх жанр, тему, ідею тощо.

Посилання на курс тут.

Курс «Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО» охоплює часи від заселення території до подій сучасності. Слухачі зможуть поновити в пам’яті і вивчити історичні дати та періоди найважливіших подій і процесів. У результаті вони отримають можливість пояснювати та аналізувати історичні факти, визначати найважливіші зміни і значення подій, що відбувалися в житті України та людства.

Посилання на курс тут.

Курс «Математика. Підготовка до ЗНО» дасть можливість закріпити знання з базового шкільного курсу математики. Теми викладаються послідовно та максимально адаптовані для того, щоб учень легко та без сторонньої допомоги міг засвоїти їх.

Посилання на курс тут.

Зазначимо, що цикл онлайн-курсів створено за сприяння посольства Великої Британії та Британської Ради в Україні.