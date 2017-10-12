У суботу в «Планеті Кіно» ТРЦ «Forum Lviv» відбудеться світова прем’єра документального фільму відомого російського та ізраїльського режисера Леоніда Канфера «Моя війна: два життя Василя Сліпака».

Автори стрічки обіцяють показати два контрастні світи, в яких жив Василь Сліпак. Один – сповнений вогнів чарівної столиці Франції та духу паризької опери, в стінах якої от-от зазвучить арія Тореадора з опери Жоржа Бізе «Кармен» у виконанні чарівного контртенора Василя Сліпака.

Арія «Тореадор», за виконання якої Василь здобув приз «Найкращій чоловічий виступ» на міжнародному фестивалі оперних співаків в Армелі та бурхливу овацію глядачів

Другий – перенесе нас у Донецьку область, на лінію фронту між українськими військовими і проросійськими сепаратистами. Доброволець ДУКа з позивним «Міф» вже знає: з настанням вечора, як за будильником, почнуться обстріли, зав’яжеться бій.

Донбас і Париж – навіть не різні світи, різні планети, практично не підозрюють про існування один одного. «Міф» і Василь Сліпак – один і той самий чоловік. Як зірка паризької опери раптом опинився в окопах Донбасу? Що його туди привело? Чому він взяв в руки зброю? За що воює?

Фільм «Моя війна: два життя Василя Сліпака» розкаже унікальну історію перетворення звичайного хлопця з львівської околиці, що виріс із радянських «хрущовок» і радянських гасел в оперну зірку. У той же час це – історія ще одного перевтілення: молодого талановитого музиканта європейської величини – у «Міф» – українського патріота, який добровільно відправився на війну в Донбас. Чому навіть після двадцяти років життя в Парижі, за тисячі кілометрів від зони конфлікту, він вважав цю війну своєю особистою справою? І чому тисячі людей, хто живе пліч-о-пліч з цією війною, не вважають її своєю? Відповіді на ці питання творці фільму шукали в Парижі, де зустрічалися з друзями, колегами Василя Сліпака – знаменитими музикантами та диригентами:

«… А ще в окопах на лінії фронту, в розмовах з його рідними, коханими, друзями в Києві і Львові. З добровольцями і волонтерами, хто відразу після Майдану відправився на фронт і всі три роки не йде з передової. Ми розповімо унікальні історії людей, які так само, як і Василь Сліпак, повернулися в Україну, побачивши в Революції Гідності надію, а у війні на Сході – загрозу незалежності країни. Ми розповімо про те, з чим їм довелося зіткнутися крім війни, і яку ще загрозу, крім зовнішньої, вони бачать для молодої України. Фільм «Моя війна» – це історія про те, як Україна воює за свою незалежність – не тільки на фронті, але і всередині себе. Саме тому фільм буде задаватися питаннями «З ким ми воюємо? За що?» «Чому встояла олігархічна модель влади і куди це веде?», «Чому так і не відбулася зміна еліт, і чи варто її чекати в майбутньому?», «Як покоління Майдану змушує владу змінюватися і змінювати країну?». Усі ці питання ставив собі і Василь Сліпак. Він не встиг отримати на них відповіді. Сподіваємося, цей фільм допоможе розібратися всім нам, щоб таких трагедій, як загибель Героя України Василя Сліпака, більше не було», – розповідають творці стрічки.

Цікаво, що фільм зняв відомий документаліст Леонід Канфер, який, з відомих причин, змушений був переїхати з Росії до України. Українському глядачеві, насамперед, він відомий документальним серіалом «Труднощі перекладу», що виходив у програмі «Вікна» на СТБ. Це був унікальний світоглядний експеримент: привезти людину, яка вірить російській пропаганді, на місяць в Україну, щоб той самостійно перевірив сказане російським ТБ.

Крім того, Леонід Канфер – двічі лауреат вищої телевізійний премії Росії ТЕФІ (2008,2010), володар Золотої медалі Міжнародного Нью-Йоркського кінофестивалю документальних фільмів, колишній редактор ізраїльського «Дев’ятого каналу», автор таких відомих документальних фільмів як «Зворотній бік місяця» про російських найманців в Донбасі, «Кровний ворог» про рідних братів, які воюють один проти одного, «Російський світ» – про сприйняття сучасних подій тайговими старовірами Туви, «Віза на життя» про праведника світу Тіуне Сугіхара.

Прем’єра документального фільму Леоніда Канфера «Моя війна: два життя Василя Сліпака» відбудеться вже цієї суботи 14 жовтня о 15.00 «Планета Кіно», ТРЦ «Forum Lviv», вул. Під Дубом, 7Б, третій поверх, зал №1. Вхід за запрошеннями, які можна отримати перед входом до зали. О 14:30 відбудеться прес-конференція.