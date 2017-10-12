Львівська філармонія запрошує на концерт «Є і нам про що згадати»

14 жовтня збігаються чотири дати – День захисника України, свято Покрови, День Українського козацтва й річниця створення УПА.

«Є і нам що згадати»! Таку назву має концерт, який відбудеться 14 жовтня, на камерній сцені Львівської обласної філармонії. Заслужений артист України Мар’ян Шуневич та гурт «19 клас», квартет бандуристок «Львів’янки» та солістка Ліля Вікарук підготували програму, котра нерозривною лінією проходить крізь всю нашу історію – те, що треба пам’ятати й плекати. Звучатимуть козацькі, стрілецькі й повстанські пісні – зокрема, добре відомі «Лента за лентою» та «Повіяв вітер степовий». Разом з тим уперше виконають композиції на тексти в’язнів з концтаборів які поклала на музику Лілія Вікарук. Чекаємо на камерній сцені!

14 жовтня, 18.00, камерна сцена (вул. Чайковського, 7, вхід «Каса», третій поверх).