До кінця тижня планують завершити облаштування громадського простору на Левандівці

На виконання робіт виділено 1 млн 941 тис. гривень. Про це повідомили у Залізничній районній адміністрації.

«Ми виконуємо роботи з облаштування громадського простору на вул. Івана Сірка. На сьогодні виконано роботи з мощення доріжок бруківкою, встановлено опори вуличного освітлення. Зараз встановлюємо лавки та плануємо встановити смітники. До кінця тижня, думаю, роботи завершимо. Загальна вартість робіт з облаштування цього простору становить 1 млн 941 тис. гривень», – зазначила голова Залізничної районної адміністрації Галина Гладяк.