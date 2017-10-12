Каналізування Рясного необхідно продовжити взимку, коли промерзнуть торф’яні ґрунти, – Дідух

Щоб вчасно завершити каналізування Рясного, роботи потрібно продовжити взимку, адже на частині ділянок із торф’яними ґрунтами і сильними підземними водами можна працювати лише за умов промерзання землі

«Цього року ми завершуємо каналізування Рясного на вулицях Ряснянській і Брюховицькій. Так, до початкового проекту було чимало зауважень , не були враховані усі будинки. Тому вже в процесі проектанти вносили корективи, доставляли мережі. Але процес триває і це головне! Тепер важливо довести його до завершення», – говорить депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді, який представляє Рясне, Михайло Дідух.

Він розповів, що вже готовий проект каналізування другої частини мікрорайону – у межах вулиць Ряснянської, Бажана, Прилбицької, Яновського та інших. Для його реалізації необхідно 40 млн грн, які потрібно шукати зараз.

«Я вже скерував запит у департамент економічного розвитку ЛМР з проханням виділити у статутний фонд «Водоканалу» бодай 5 млн грн ще цьогоріч. Це дасть змогу працювати не зупиняючись у зимовий період. Як показує практика прокладання каналізації від Рясне-2 до Рясне-1, у теплу пору техніка не може працювати на торф’яних ділянках. Потрібне промерзання ґрунтів. Тож якщо гроші надійдуть, за зиму зможемо повністю пройти до вул. Прилбицької. Також зараз є потреба в сумі майже 500 тис. грн., аби оплатити виготовлення проектної документації каналізування від вулиці Брюховицької до вул. Лукасевича (перший проект включив лише сторону із будинками непарної нумерації) та не враховану в першій версії проекту частину будинків на вул. Сотника Панаса», – пояснив Михайло Дідух.