Для зручності клієнтів у найближчому відділенні ПриватБанку у Львові можна отримати посилки

У Львові у відділеннях ПриватБанку вже працює понад 60 поштоматів, і найближчим часом їх кількість зростатиме

Переглянути, де розташований найближчий пошто мат, і дізнатись адресу можна на інтерактивній карті. Для цього необхідно визначити район або місто – «поштомати».

Поштомат – це автоматичний поштовий термінал самообслуговування, у якому клієнт може в зручний для нього час самостійно отримувати посилки. Відправник зазначає в декларації адресу поштомата. Коли посилку доставлено в поштомат, одержувач бачить SMS-повідомлення, після чого може забрати відправлення, підтвердивши свою особу через термінал самообслуговування за допомогою платіжної картки ПриватБанку або ввівши номер телефону на сенсорному екрані. Поштомат відкриє відповідну скриньку, з якої одержувач зможе забрати свою посилку.

З жовтня поштомат встановили і в одному з найгарніших відділень Львова – «Супермаркет кредитів», що на площі Міцкевича, 6/7, де клієнт-менеджер Юлія з радістю допоможе отримати посилку.

«Поштомати у відділеннях ПриватБанку працюють у режимі самообслуговування без черг і перерв, – говорить директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів. – Унікальна технологія логістики та використання банківського термінала та платіжної картки дозволяє повною мірою гарантувати безпеку отримання посилки».

Як зазначають у банку, до кінця 2017 року мережа поштоматів ПриватБанку зросте та стане найбільшою не лише в Україні, а й у Східній Європі. У банку впевнені, що поштомати – це не тільки чудовий додатковий сервіс для клієнтів, але й можливість оптимізувати свої витрати та залучити нових клієнтів для поштових служб.